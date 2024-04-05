ЕС выделит Армении 270 млн евро в виде грантов

Европейский Союз в течение ближайших четырех лет предоставит Армении гранты в размере 270 млн евро.

Об этом заявила во время пресс-конференции, созванной по итогам трехсторонней встречи в формате ЕС-США-Армения, в Брюсселе 5 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Европейская правда".

По ее словам, речь идет о выполнении обещания, которое дали в октябре прошлого года, стоять бок о бок с Арменией.

"Это видение будет подкреплено со стороны Европейского Союза Планом устойчивости и роста для Армении, предусматривающий выделение 270 млн евро в виде грантов в течение следующих 4 лет.

Мы будем инвестировать в то, чтобы сделать армянскую экономику и общество более прочными и устойчивыми к потрясениям. Мы будем поддерживать ваш бизнес, ваши таланты, в частности малые и средние предприятия, чтобы помочь им расти, внедрять инновации и выходить на новые рынки. И мы будем инвестировать в ключевые инфраструктурные проекты", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, последний пакет поддержки основывается на успехе существующего Экономического и инвестиционного плана Европейского Союза для Армении. Он уже мобилизовал более полумиллиарда инвестиций.

Она приветствовала усилия Армении по проведению демократических реформ и меры, которые принимает Армения против обхода санкций против России.

"Это свидетельствует о том, что Европейский Союз и Армения все больше совпадают в ценностях и интересах. Сегодня мы рассмотрим более широкое партнерство. И давайте продвигать его вперед с помощью новой и амбициозной Программы партнерства между Европейским Союзом и Арменией", – сказала фон дер Ляйен.

Ранее в Азербайджане, комментируя запланированную конференцию, заявили, что действия со стороны ЕС и США "явно имеют односторонний и предвзятый характер и базируются на подходе двойных стандартов".

В Армении заявили, что встреча между премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном не направлена против какой-либо третьей стороны.

Читайте также, действительно ли Армения решилась выйти из Евразийского союза и идти к членству в ЕС.