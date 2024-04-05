Блінкен попередив Ізраїль про необхідність стабільно постачати гумдопомогу в Газу

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Ізраїль, що гуманітарна допомога для цивільного населення Гази повинна надаватися стабільно і безперебійно.

Заяву Блінкена наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Очільник американського Держдепу привітав кроки, спрямовані на збільшення поставок через Йорданію, тимчасове відкриття контрольно-пропускного пункту в Ерезі та використання порту Ашдод для доставки допомоги.

"Справжній тест – це результати, і це те, що ми очікуємо побачити найближчими днями і тижнями", – підкреслив він.

Блінкен сказав, що США "будуть уважно стежити" за кількістю транспортних засобів, які фактично в'їжджають в Газу для доставки допомоги, відстежуватимуть затримки і перешкоди, а також контролюватимуть, як розподіляється допомога.

Він також сказав, що США хочуть бачити розслідування ізраїльського авіаудару, внаслідок якого на початку цього тижня загинули семеро працівників міжнародної продовольчої благодійної організації World Central Kitchen.

Напередодні президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектора Гази залежатиме від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.

Нагадаємо, Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen, зокрема один американець, а також громадяни Австралії, Британії та Польщі.

Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи варто продавати Ізраїлю озброєння на суму 18 мільярдів доларів, що включає пів сотні літаків F-15.