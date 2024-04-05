Блинкен предупредил Израиль о необходимости стабильно поставлять гумпомощь в Газу

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Израиль, что гуманитарная помощь для гражданского населения Газы должна предоставляться стабильно и бесперебойно.

Заявление Блинкена приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Глава американского Госдепа приветствовал шаги, направленные на увеличение поставок через Иорданию, временное открытие контрольно-пропускного пункта в Эрези и использование порта Ашдод для доставки помощи.

"Настоящий тест – это результаты, и это то, что мы ожидаем увидеть в ближайшие дни и недели", – подчеркнул он.

Блинкен сказал, что США "будут внимательно следить" за количеством транспортных средств, которые фактически въезжают в Газу для доставки помощи, отслеживать задержки и препятствия, а также контролировать, как распределяется помощь.

Он также сказал, что США хотят видеть расследование израильского авиаудара, в результате которого в начале этой недели погибли семь работников международной продовольственной благотворительной организации World Central Kitchen.

Накануне президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.

Напомним, Байден раскритиковал Израиль после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen, в том числе один американец, а также граждане Австралии, Великобритании и Польши.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена взвешивает, стоит ли продавать Израилю вооружение на сумму 18 миллиардов долларов, что включает полсотни самолетов F-15.