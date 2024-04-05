Алієв каже, що зустріч Вірменія-ЄС-США спрямована проти Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив невдоволення зустріччю між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він сказав на зустрічі з ексглавою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушогу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджану вважає, що зустріч у Брюсселі створює чергове джерело небезпеки для Південного Кавказу.

"Хоча останніми днями високопоставлені особи як США, так і Європейського Союзу під час телефонних розмов, що відбулися за їхньою ініціативою, намагалися переконати нас у тому, що ця зустріч не спрямована проти Азербайджану. Однак ми знаємо, що це спрямовано проти Азербайджану і співпраці на Південному Кавказі", – сказав Алієв.

На його думку, ця зустріч має на меті "створення розділових ліній та ізоляції" Азербайджану.

Раніше в Азербайджані, коментуючи заплановану зустріч, заявили, що дії з боку ЄС та США "явно мають односторонній та упереджений характер і базуються на підході подвійних стандартів".

У Вірменії заявили, що зустріч між прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і держсекретарем США Ентоні Блінкеном не спрямована проти будь-якої третьої сторони.

На зустрічі, яка відбулась у п'ятницю в Брюсселі, фон дер Ляєн оголосила, що ЄС протягом найближчих чотирьох років надасть Вірменії гранти у розмірі 270 млн євро.