Алиев говорит, что встреча Армения-ЕС-США направлена против Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство встречей между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он сказал на встрече с экс-главой МИД Турции Мевлютом Чавушогу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана считает, что встреча в Брюсселе создает очередной источник опасности для Южного Кавказа.

"Хотя в последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского Союза во время телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Однако мы знаем, что это направлено против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе", – сказал Алиев.

По его мнению, эта встреча преследует цель "создание разделительных линий и изоляции" Азербайджана.

Ранее в Азербайджане, комментируя запланированную встречу, заявили, что действия со стороны ЕС и США "явно имеют односторонний и предвзятый характер и базируются на подходе двойных стандартов".

В Армении заявили, что встреча между премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном не направлена против какой-либо третьей стороны.

На встрече, которая состоялась в пятницу в Брюсселе, фон дер Ляйен объявила, что ЕС в течение ближайших четырех лет предоставит Армении гранты в размере 270 млн евро.

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