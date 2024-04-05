Молдова отреагировала на заявление Приднестровья об "атаке дрона"

Бюро реинтеграции Молдовы прокомментировало утверждение представителей непризнанного Приднестровья о якобы новой атаке дрона на воинскую часть.

Соответствующее заявление Бюро опубликовало в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что компетентные органы анализируют все изображения и информацию, которые появились.

"В регионе продолжается серия провокаций, призванных посеять панику и напряженность, в частности с целью привлечь внимание к региону", – говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что выяснение обстоятельств и квалифицированное расследование могут проводить только уполномоченные законом юридические лица, которые, однако, не имеют доступа к указанному периметру.

Ранее в пятницу так называемое "министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья сообщило, что дрон якобы атаковал воинскую часть в регионе.

Напомним, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе.

Приднестровские СМИ заявили, что взрыв стал результатом атаки дрона. Но власти Молдовы проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что видео "теракта" содержит явные элементы монтажа.

Как сообщалось, Североатлантический альянс ввиду последних событий в Приднестровском регионе Молдовы следит за угрозой, которую для Кишинева может представлять Россия.