Что происходит с идеей Макрона о войсках НАТО в Украине

Более месяца назад идея президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном направлении в Украину военных государств НАТО вызвала настоящую бурю.

А дальше исчезла из публичной дискуссии. Впрочем, Париж от нее не отказался, и работа идет, свидетельствуют многочисленные источники "Европейской правды".

Чтобы разобраться, что происходит, редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко посетил Париж, где на этой неделе проходил Третий форум Украина – Франция, организованный Центром "Новая Европа", Французским институтом международных отношений (IFRI) и МИД обеих стран.

Очень подробно – в его статье Франция ведет войска в "коалицию решительных". Как Макрон осваивает новую роль в помощи Украине. Далее – краткое ее изложение.

Поздно ночью 26 февраля, после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы, Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска. Это стало настоящей сенсацией. И спровоцировало эмоциональную дискуссию во Франции.

Впоследствии Макрон объяснил, что речь идет не о направлении военных НАТО прямо сейчас и прямо на линию соприкосновения. Идея заключается в том, чтобы публично отказаться от красной линии относительно военного присутствия государств НАТО в Украине и создать для России ситуацию "стратегической неопределенности".

А согласовывать формат и цели возможного контингента можно и потом.

Впрочем, дальнейший прогресс забуксовал.

Макрон, который публично обещал прибыть в Киев для более детального обсуждения идеи и даже называл возможные сроки визита – так и не осуществил его. Теперь твердых планов нет.

Одной из причин, очевидно, стала неоднозначная реакция во французском обществе. И об этом в Париже говорят публично.

Но, была еще как минимум одна причина – отсутствие ясности относительно позиции Украины.

Хотя, на этой неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, закрывая Третий форум Украина – Франция в Париже, прервал молчание со стороны Киева и публично поддержал французскую инициативу по "сдвигу красных линий". "Я очень хочу, чтобы вся Европа услышала то, что говорит президент Макрон", – заявил он.

Но несмотря на затянувшуюся паузу, и несмотря на намеки партнеров на недостаточную коммуникацию, главный итог дискуссий по этому поводу на полях Форума Украина – Франция – это то, что идея Макрона жива.

Сейчас идет дискуссия на уровне генштабов, между заинтересовавшимися странами, утверждают несколько собеседников. И в то время, как в обществе Франции реакция на эту идею была довольно смешанной, в среде военных она получила положительные отзывы.

"Франция способна перебросить (в Украину при необходимости) коалиционную дивизию, то есть около 20 тысяч военных, в течение тридцати дней", – настаивает глава французского штаба сухопутных войск Пьер Шиль.

Дискуссия продолжается и в экспертной среде.

Причем речь идет не о том, стоит ли это делать, а о том, когда именно военное участие будет оправданным.

Впрочем, сейчас основной вариант, который приходится слышать от французских чиновников, в том числе в разговорах не под запись, – это возможное участие ограниченного контингента для учений в Украине или для действий, связанных с восстановлением поврежденной военной техники.

А публично в МИДе говорят, что цель – создать для России ситуацию, когда она не будет знать, не появятся ли военные НАТО на украинской территории уже вскоре.

В любом случае, надо признать, что Франция в этой дискуссии действительно стала европейским лидером.

"Франция вошла в фазу смелости. Сейчас формируется "коалиция решительных", и Франция может ее возглавить", – заявила еще на открытии форума руководитель центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Численность этой "коалиции решительных" медленно растет.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Франция ведет войска в "коалицию решительных". Как Макрон осваивает новую роль в помощи Украине.