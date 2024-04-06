Польща знову піднімала авіацію під час масованої ракетної атаки РФ по Україні

Польща вранці 6 квітня піднімала у небо винищувачі своїх зброних сил і союзників, які базуються на території країни, через масовану ракетну атаку Росії на українські міста.

Про це повідомляли у Twitter (X) Оперативного командування польської армії, пише "Європейська правда".

Близько 5 години ранку Оперативне командування попередило, що поляки можуть чути шум винищувачів, зокрема у південно-східній частині Польщі, які підняли в повітря, через активність російської стратегічної авіації та запуск ракет по цілях на території України. У командуванні зазначили, що активували усі необхідні процедури для захисту повітряного простору Польщі.

Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na… pic.twitter.com/Tb0qJSve25 April 6, 2024

Після 7 години ранку опублікували оновлення про те, що винищувачі та інші сили і засоби повернулися до "стандартної оперативної діяльності" у зв’язку зі зменшенням рівня загрози.

Останніми тижнями це стало стандартною процедурою Польщі у разі масованих ракетних атак по Україні.

Як свідчать повідомлення Повітряних сил України, цього разу російські ракети не долетіли до найбільш західних областей.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку одна з російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі в районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Міністр оборони Польщі пізніше сказав, що польські військові збили би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

У середу глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським про те, як Варшава могла би посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити власний повітряний простір від російських ракет.