ЗМІ: Питання озброєння Ізраїлю виявило новий розкол в уряді Британії

На тлі авіаудару Ізраїлю, внаслідок якого в Газі загинули семеро гуманітарних працівників, в уряді прем'єра Великої Британії Ріші Сунака виникли нові розбіжності, на нього чиниться тиск з вимогою призупинити продаж зброї Єврейській державі.

Як пише "Європейська правда", про це Bloomberg на умовах анонімності повідомили британські міністри, члени парламенту та інші посадовці.

За даними джерел, прем'єр Сунак та глава МЗС Девід Кемерон опинилися між двох вогнів – тих представників їхньої Консервативної партії, які хочуть припинити майбутній експорт зброї до Ізраїлю, та тих, хто хоче продемонструвати йому подальшу підтримку.

Щонайменше троє міністрів уряду Великої Британії виступають проти будь-якого призупинення продажу озброєнь, стверджують співрозмовники агентства.

Урядовці, на яких посилається Bloomberg, кажуть, що Сунак і Кемерон працювали в тісній співпраці один з одним, а також зі США, намагаючись чинити тиск на Ізраїль, щоб він призупинив бойові дії в Газі.

Вже протягом декількох тижнів Кемерон очікує на юридичну консультацію, яка дозволила б йому винести рішення про те, чи дотримується Ізраїль норм міжнародного гуманітарного права під час військової операції в секторі.

Рішення проти Ізраїлю призведе до того, що Лондон може призупини видачу ліцензій, які дозволяють компаніям постачати йому зброю, що активно розглядає МЗС Великої Британії, про що Bloomberg повідомляв раніше.

Хоча це було б значною мірою символічним кроком, адже, за даними Міноборони країни, у 2022 році експорт зброї до Ізраїлю склав 42 мільйони фунтів (53 мільйони доларів), це стало б політичним сигналом для близькосхідної держави від ключового західного союзника.

За словами поінформованих джерел, юридичний департамент МЗС схиляється до більш жорсткої позиції щодо Ізраїлю. Посадовці відомства очікують, що Кемерон незабаром ухвалить рішення, а також публічно заявить, що Ізраїль, імовірно, порушив міжнародне право, стверджують вони.

Втім, вказує агентство, деякі високопоставлені члени уряду та його радники, а також десятки депутатів від консерваторів виступають проти того, щоб Велика Британія визнала, що Ізраїль, можливо, не дотримується міжнародного права, адже хочуть припиняти експорт зброї, поки він веде війну проти терористів із ХАМАС.

Водночас політичний тиск посилився після удару Ізраїлю в Газі, внаслідок якого загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), і це ускладнюється значним відставанням консерваторів від опозиційних лейбористів у рейтингах напередодні виборів, які очікують пізніше цього року.

У публікації йдеться, що деякі представники консерваторів стурбовані тим, що рішуча позиція проти Ізраїлю може переконати деяких депутатів підтримати заміну Сунака.

Раніше міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як в Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема, троє британців.

Загиблі працівники їхали в двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Громадяни Австралії, Британії та Польщі були серед семи осіб, які працювали у World Central Kitchen і загинули внаслідок удару.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у вівторок закликав Ізраїль терміново провести розслідування і надати пояснення щодо трагічного інциденту.