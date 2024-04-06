СМИ: Партия власти в Британии может заменить премьера после местных выборов в мае

Консервативная партия, которая находится у власти в Великобритании, рассматривает возможность замены премьера Риши Сунака и создания правительства единства во главе с лидером Палаты общин в парламенте Пенни Мордант после местных выборов, которые состоятся 2 мая 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, это может произойти, если выборы приведут к значительным потерям консерваторов в местных советах и мэриях на фоне опросов, которые демонстрируют, что партия потерпит серьезное поражение на парламентских выборах, которые ожидаются позже в этом году.

Умеренные члены консерваторов имеют план, который они называют маловероятным чрезвычайным сценарием, согласно которому могут сформировать правительство "единства", состоящее из умеренных, правых и будущих претендентов на пост премьера, говорится в материале.

Поскольку правящая партия сейчас чувствует неизбежное поражение от оппозиционных лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах, некоторые в рядах консерваторов считают, что смена лидера дает им единственный шанс спасти ситуацию, отмечают источники.

Одна из идей заключается в том, сообщает Bloomberg, что Пенни Мордант, которая уже дважды баллотировалась на пост премьера, могла бы привести консерваторов к победе на выборах, опираясь на свой опыт, особенно в вопросах обороны.

На местных выборах выберут более 2 500 членов советов, а также мэра Лондона и ряд региональных мэров.

Если консерваторы потеряют двух своих мэров, а также несколько сотен местных депутатов, это приведет к кризису для Сунака, считают члены парламента от партии власти, с которыми общалось агентство.

Ранее сообщалось, что Консервативная партия британского премьер-министра Риши Сунака потерпит серьезное поражение на национальных выборах, которые ожидаются в этом году.

Модель YouGov, которая прогнозирует результаты распределения мест в парламенте на основе оценочной доли голосов, предполагает, что консерваторы Сунака получат лишь 155 мест, а лейбористы – 403 места. Британский парламент имеет 650 мест.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что они состоятся позже в этом году.

По данным СМИ, некоторые министры в правительстве Соединенного Королевства ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера Сунака до парламентских выборов, но пока похоже, что никто из потенциальных конкурентов не имеет достаточной поддержки.