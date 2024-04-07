Шторм "Кетлін": У Британії та Ірландії скасували авіарейси, тисячі людей без світла
Шторм над Британією та Ірландією призвів у суботу до перебоїв у роботі аеропортів та скасування рейсів і залишив тисячі ірландських будинків без електрики.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Збої, спричинені штормом "Кетлін", вплинули на авіасполучення в аеропортах Ірландії та Великої Британії, в тому числі в аеропортах Манчестера та Белфаста.
Аеропорт Дубліна рекомендував мандрівникам звернутися до своїх авіакомпаній для отримання оновленої інформації після того, як погодні умови в інших аеропортах призвели до деяких скасувань і перенаправлень рейсів.
Авіакомпанія EasyJet повідомила, що через шторм деякі рейси на та з "острова Мен та Міжнародного аеропорту Белфаст не змогли виконати" в суботу.
"Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив погодних катаклізмів", – йдеться в заяві авіакомпанії для агентства.
EasyJet заявила, що надає клієнтам, чиї рейси були скасовані, можливість пересісти на альтернативний рейс або отримати відшкодування, розміщення в готелі та харчування.
У Шотландії залізничне та поромне сполучення також постраждало і зазнало перебоїв через шторм "Кетлін", а шотландська залізниця ввела тимчасові обмеження швидкості на початку дня.
Сильний вітер, пов'язаний зі штормом, також призвів до відключення електроенергії по всій Ірландії, в результаті чого без світла залишилися близько 34 тисячі будинків, ферм і підприємств.
Ірландська метеорологічна служба назвала "Кетлін" 11-м за рахунком штормом сезону 2023-24 років.
На початку року десятки тисяч людей залишилися без електрики, а сотні поїздів скасували після того, як шторм "Іша" зі зливами та поривами вітру накрив Британію та Ірландію.
Нагадаємо, наприкінці березня частини Європи затягнуло надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара.