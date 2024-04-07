Шторм "Кэтлин": В Британии и Ирландии отменили авиарейсы, тысячи людей без света

Шторм над Британией и Ирландией привел в субботу к перебоям в работе аэропортов и отмене рейсов и оставил тысячи ирландских домов без электричества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Сбои, вызванные штормом "Кэтлин", повлияли на авиасообщение в аэропортах Ирландии и Великобритании, в том числе в аэропортах Манчестера и Белфаста.

Аэропорт Дублина рекомендовал путешественникам обратиться к своим авиакомпаниям для получения обновленной информации после того, как погодные условия в других аэропортах привели к некоторым отменам и перенаправлениям рейсов.

Авиакомпания EasyJet сообщила, что из-за шторма некоторые рейсы на и с "острова Мэн и Международного аэропорта Белфаст не смогли выполнить" в субботу.

"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние погодных катаклизмов", – говорится в заявлении авиакомпании для агентства.

EasyJet заявила, что предоставляет клиентам, чьи рейсы были отменены, возможность пересесть на альтернативный рейс или получить возмещение, размещение в отеле и питание.

В Шотландии железнодорожное и паромное сообщение также пострадало и претерпело перебои из-за шторма "Кэтлин", а шотландская железная дорога ввела временные ограничения скорости в начале дня.

Сильный ветер, связанный со штормом, также привел к отключению электроэнергии по всей Ирландии, в результате чего без света остались около 34 тысяч домов, ферм и предприятий.

Ирландская метеорологическая служба назвала "Кэтлин" 11-м по счету штормом сезона 2023-24 годов.

В начале года десятки тысяч людей остались без электричества, а сотни поездов отменили после того, как шторм "Иша" с ливнями и порывами ветра накрыл Британию и Ирландию.

Напомним, в конце марта части Европы затянуло чрезвычайно редким облаком пыли, который поднялся из пустыни Сахара.