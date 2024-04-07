Шольц предостерег от роста правых популистов в преддверии будущих евровыборов

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил об угрозах со стороны правых популистов, выступая в субботу на собрании левоцентристских европейских партий в преддверии выборов в Европейский парламент в июне.

Шольца цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

Шольц прибыл в столицу Румынии Бухареста на конференцию Партии европейских социалистов, являющуюся частью группы социалистов и демократов, второй по численности в Европарламенте.

"Правые популисты проводят избирательные кампании против нашей объединенной Европы. Они готовы разрушить то, что мы построили для детей; они разжигают настроения против беженцев и меньшинств", – заявил немецкий лидер в здании парламента, где проходила конференция.

Опросы общественного мнения указывают на значительное смещение вправо на будущих европейских выборах, причем радикальная правая группа "Идентичность и демократия", вероятно, получит достаточно мест, чтобы стать третьей по величине группой в Европарламенте.

Шольц сказал, что преуспевающий ЕС, способный "делать дела", является "лучшим ответом на популизм и автократов".

Он также пообещал дальнейшую поддержку Украине, заявив, что это "ключ для восстановления мира в Европе".

Между тем, поддержка избирателями в Германии ультраправой партии "Альтернативы для Германии" снизилась из-за вероятных связей ее депутатов с пророссийской сетью влияния, разоблаченной на прошлой неделе в Европе.

Ранее сообщалось, что в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" планируют опросить своих двух депутатов по поводу их вероятных связей с пророссийской сетью влияния, разоблаченной в Европе.