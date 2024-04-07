Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у неділю закликав Ізраїль дотримуватися міжнародного гуманітарного права після ізраїльського удару по конвою з гуманітарною допомогою, в результаті якого загинули сім людей.

Про це Кемерон написав у своїй статті для Sunday Times, пише "Європейська правда".

Кемерон наголосив, що Ізраїль має "право на самозахист, яке ми повинні підтримувати". Але він попередив, що підтримка Сполученим Королівством Ізраїлю "не є безумовною".

"Ми очікуємо, що така горда й успішна демократія дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, навіть коли їй кидають виклик", – зауважив Кемерон.

У своїй статті Кемерон повторив заклик до уряду прем’єр-міністра Ізраїлю дозволити більше допомоги в Газу, а також детально описав плани доставити британську допомогу в ізраїльський порт Ашдод.

Він також підтримав морський гуманітарний коридор від Кіпру до Гази, який було урочисто відкрито минулого місяця.

Кемерон попередив про ризик масового голоду, якщо Ізраїль не дозволить надати більше допомоги.

Стаття Кемерона опублікована до шестимісячної річниці атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, у результаті якої було вбито близько 1200 людей і понад 200 взято в заручники.

Органи охорони здоров'я сектору Гази повідомили в неділю, що у відповідь на напади Ізраїлю в секторі загинули понад 33 тисячі людей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше попередив Ізраїль, що гуманітарна допомога для цивільного населення Гази повинна надаватися стабільно і безперебійно.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектора Гази залежатиме від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.