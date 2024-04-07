Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в воскресенье призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право после израильского удара по конвою с гуманитарной помощью, в результате которого погибли семь человек.

Об этом Кэмерон написал в своей статье для Sunday Times, пишет "Европейская правда".

Кэмерон подчеркнул, что Израиль имеет "право на самозащиту, которое мы должны поддерживать". Но он предупредил, что поддержка Соединенным Королевством Израиля "не безусловна".

"Мы ожидаем, что такая гордая и успешная демократия будет придерживаться международного гуманитарного права, даже когда ей бросают вызов", – заметил Кэмерон.

В своей статье Кэмерон повторил призыв к правительству премьер-министра Израиля разрешить больше помощи в Газу, а также подробно описал планы доставить британскую помощь в израильский порт Ашдод.

Он также поддержал морской гуманитарный коридор от Кипра до Газы, который был торжественно открыт в прошлом месяце.

Кэмерон предупредил о риске массового голода, если Израиль не позволит оказать больше помощи.

Статья Кэмерона опубликована к шестимесячной годовщине атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой были убиты около 1200 человек и более 200 взяты в заложники.

Органы здравоохранения сектора Газа сообщили в воскресенье, что в ответ на нападения Израиля в секторе погибли более 33 тысяч человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил Израиль, что гуманитарная помощь гражданскому населению Газа должна предоставляться стабильно и бесперебойно.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов по сектору Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.