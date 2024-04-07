Посол США: Росія обстрілює Харківщину, щоб посіяти паніку

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий обстріл Росією Харківщини.

Про це Брінк написала у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Удар у Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку, зазначила Брінк.

"Другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку", – написала посол, висловивши співчуття близьким усіх загиблих "у цьому безстрашному регіоні".

For the 2nd night in a row, Russia launched missiles into civilian areas in Kharkiv – to instill panic.



One struck a home in Kupiansk, Kharkiv Oblast, and killed an 85-year-old woman.



Our condolences to the loved ones of all those killed in this fearless region. pic.twitter.com/8oGVccKvLS – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 7, 2024

Уночі на 7 квітня російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську на Харківщині, загинула жінка.

Напередодні посол США Бріджит Брінк, реагуючи на нічний удар РФ по Харкову, заявила, що не можна втрачати жодної секунди в підтримці України.