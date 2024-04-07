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Посол США: Росія обстрілює Харківщину, щоб посіяти паніку

Новини — Неділя, 7 квітня 2024, 18:31 — Христина Бондарєва

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий обстріл Росією Харківщини.

Про це Брінк написала у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Удар у Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку, зазначила Брінк.

"Другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку", – написала посол, висловивши співчуття близьким усіх загиблих "у цьому безстрашному регіоні".

Уночі на 7 квітня російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську на Харківщині, загинула жінка.

Напередодні посол США Бріджит Брінк, реагуючи на нічний удар РФ по Харкову, заявила, що не можна втрачати жодної секунди в підтримці України.

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США Війна з РФ