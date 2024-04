Посол США: Росія обстрілює Харківщину, щоб посіяти паніку

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий обстріл Росією Харківщини.

Про це Брінк написала у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Удар у Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку, зазначила Брінк.

"Другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку", – написала посол, висловивши співчуття близьким усіх загиблих "у цьому безстрашному регіоні".

