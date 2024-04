Посол США: Россия обстреливает Харьковщину, чтобы посеять панику

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередные обстрелы Россией Харьковщины.

Об этом Бринк написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Удар в Купянске Харьковской области пришелся на жилой дом и убил 85-летнюю женщину, отметила Бринк.

"Вторую ночь подряд Россия обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику", – написала посол, выразив соболезнования близким всех погибших "в этом бесстрашном регионе".

For the 2nd night in a row, Russia launched missiles into civilian areas in Kharkiv – to instill panic.



One struck a home in Kupiansk, Kharkiv Oblast, and killed an 85-year-old woman.



Our condolences to the loved ones of all those killed in this fearless region. pic.twitter.com/8oGVccKvLS