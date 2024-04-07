Глава МЗС Німеччини закликала ХАМАС скласти зброю

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала бойовиків ХАМАС негайно відпустити захоплених у Ізраїлі заручників та скласти зброою.

Про це Бербок написала у своєму Twitter (Х) через шість місяців після нападу ХАМАС на Ізраїль, пише "Європейська правда".

Бербок сказала, що своїм терором ХАМАС приніс війну та нескінченні страждання ізраїльтянам і палестинцям.

"Вони повинні припинити ці страждання, негайно звільнити заручників і скласти зброю", – написала Бербок.

Вона наголосила, що терористи ХАМАС досі утримують у полоні понад 100 заручників у нелюдських умовах.

"Ці 6 місяців, сповнених страху і відчаю для викрадених жінок, чоловіків і дітей. Ми не поступимося своїм зобов’язанням повернути їх до їхніх близьких в Ізраїлі", – підкреслила Бербок.

Тим часом міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у неділю закликав Ізраїль дотримуватися міжнародного гуманітарного права після ізраїльського удару по конвою з гуманітарною допомогою, в результаті якого загинули сім людей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше попередив Ізраїль, що гуманітарна допомога для цивільного населення Гази повинна надаватися стабільно і безперебійно.