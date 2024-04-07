Глава МИД Германии призвала ХАМАС сложить оружие

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала боевиков ХАМАС немедленно отпустить захваченных в Израиле заложников и сложить оружие.

Об этом Бербок написала в своем Twitter (Х) шесть месяцев спустя после нападения ХАМАС на Израиль, пишет "Европейская правда".

Бербок сказала, что своим террором ХАМАС принес войну и нескончаемые страдания израильтянам и палестинцам.

"Они должны прекратить эти страдания, немедленно освободить заложников и сложить оружие", – написала Бербок.

Она подчеркнула, что террористы ХАМАС до сих пор удерживают в плену более 100 заложников в бесчеловечных условиях.

"Эти 6 месяцев, исполненных страха и отчаяния для похищенных женщин, мужчин и детей. Мы не уступим свое обязательство вернуть их к их близким в Израиле",– подчеркнула Бербок.

Тем временем министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в воскресенье призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право после израильского удара по конвою с гуманитарной помощью, в результате которого погибли семь человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил Израиль, что гуманитарная помощь гражданскому населению Газа должна предоставляться стабильно и бесперебойно.