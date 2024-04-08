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Білий дім прокоментував часткове виведення Ізраїлем військ у Газі

Новини — Понеділок, 8 квітня 2024, 08:59 — Андрій Синявський

В адміністрації президента США заявили, що скорочення чисельності ізраїльських військ у південній частині сектору Гази пов'язане з необхідністю відпочинку та переозброєння.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю ABC News заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

За його словами, це не обов'язково свідчить про нові операції в Газі з боку Єврейської держави.

"Наскільки ми розуміємо, а також виходячи з їхніх публічних заяв, мова йде лише про відпочинок та переоснащення цих військ", – зазначив Кірбі.

У неділю Ізраїль заявив, що вивів військових з південної частини Гази, залишивши там лише одну бригаду.

Водночас Єрусалим та терористичне угруповання ХАМАС відправили своїх представників до Єгипту для нових переговорів про можливе припинення вогню в шестимісячному конфлікті.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала бойовиків ХАМАС негайно відпустити захоплених в Ізраїлі заручників та скласти зброю.

Тим часом міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у неділю закликав Ізраїль дотримуватися міжнародного гуманітарного права після ізраїльського удару по конвою з гуманітарною допомогою, в результаті якого загинули сім людей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше попередив Ізраїль, що гуманітарна допомога для цивільного населення Гази повинна надаватися стабільно і безперебійно.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектора Гази залежатиме від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.

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