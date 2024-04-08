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Белый дом прокомментировал частичный вывод Израилем войск в Газе

Новости — Понедельник, 8 апреля 2024, 08:59 — Андрей Синявский

В администрации президента США заявили, что сокращение численности израильских войск в южной части сектора Газа связано с необходимостью отдыха и перевооружения.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью ABC News заявил заявил заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

По его словам, это не обязательно свидетельствует о новых операциях в Газе со стороны Еврейского государства.

"Насколько мы понимаем, а также исходя из их публичных заявлений, речь идет лишь об отдыхе и переоснащении этих войск", – отметил Кирби.

В воскресенье Израиль заявил, что вывел военных из южной части Газы, оставив там только одну бригаду.

В то же время Иерусалим и террористическая группировка ХАМАС отправили своих представителей в Египет для новых переговоров о возможном прекращении огня в шестимесячном конфликте.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала боевиков ХАМАС немедленно отпустить захваченных в Израиле заложников и сложить оружие.

Тем временем министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в воскресенье призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право после израильского удара по конвою с гуманитарной помощью, в результате которого погибли семь человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил Израиль, что гуманитарная помощь гражданскому населению Газа должна предоставляться стабильно и бесперебойно.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов по сектору Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.

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