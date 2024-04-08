СМИ: Швеция высылает китайскую журналистку, прожившую в стране почти 20 лет

Швеция решила выслать из страны китайскую журналистку, которая прожила в стране почти 20 лет, после вывода, что ее пребывание создает угрозы для нацбезопасности.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

СМИ выяснили, что журналистка находилась под стражей еще с октября 2023 года, с тех пор как Полиция безопасности инициировала её задержание. По выводам шведских спецслужб, женщина более 10 лет занималась деятельностью, создающей угрозы для нацбезопасности Швеции.

В ноябре Миграционное агентство Швеции приняло решение о ее депортации с пожизненным запретом на въезд.

Женщина, имя которой не называют, среднего возраста, замужем за шведом и имеет в Швеции семью. Свои журналистские работы она публиковала на собственной веб-странице.

"Информация, которой располагает ведомство, очень надежная. Данное лицо является серьезной угрозой для безопасности Королевства Швеция", – заявили в Службе государственной безопасности Швеции (Säpo) Миграционном суде.

В частности, шведские органы выяснили, что она имела тесные контакты с китайским посольством и лицами в Швеции, которые сохраняют тесные контакты с китайскими властями. В прошлом году ее упомянули в отчете о китайской диаспоре и медиа и их связи с лоббистской сетью Коммунистической партии Китая.

После ноябрьского решения журналистка подала апелляцию. В феврале суд вынес заключение, что правительство должно подтвердить решение Миграционного агентства. На прошлой неделе поступило подписанное министром юстиции решение о том, что правительство считает необходимым отклонить апелляцию на решение о депортации.

Адвокат журналистки настаивает, что выводы шведских органов основываются на некорректной информации.

Напомним, в правительстве Австрии недавно анонсировали намерения усилить борьбу со шпионажем.

Также стало известно, что Венгрия и Китай заключили соглашение о совместных патрулях в венгерских городах.