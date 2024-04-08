ЗМІ: Румунія заборонила в'їзд 116 громадянам Молдови, які пов'язані з олігархом-втікачем Шором

Румунія заборонила в'їзд 116 молдовським громадянам, які мали протестувати в Бухаресті на демонстрації, що організував та оплатив олігарх-втікач Ілан Шор у день, коли президентка Молдови Мая Санду брала участь у з'їзді Європейської народної партії (ЄНП).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ziarul de Gardă.

За даними видання, що заборону ввела одна зі структур міністерства внутрішніх справ Румунії. Цю інформацію підтвердив і керівник управління міжнародного поліцейського співробітництва Генерального інспекторату поліції (ГІП) Молдови Віорел Центю.

"Групі молодих людей, близьких до Шора, заборонили в'їзд до Румунії компетентні органи цієї країни. Заборона була накладена компетентними установами цієї держави", – зазначив він.

Він не зміг вказати, на який період було заборонено в'їзд. За його словами, це рішення ухвалили після того, як дійшли висновку, що ці молоді люди становлять небезпеку для нацбезпеки Румунії.

"Більше того, мова йшла про Румунію, але якщо інші молоді люди або ті ж самі молоді люди становлять небезпеку для інших європейських країн, то заборона буде застосована, оскільки вони безпосередньо загрожують національній безпеці будь-якої держави", – додав Центю.

Посадовець додав, що "нам відомо про 116 осіб", яким заборонили в'їзд, але це число може змінитися.

У березні голова ГІП Віорел Черняуцяну та голова Антикорупційної прокуратури Вероніка Драгалін повідомили, що до Бухареста збиралася прибути група з близько 200 проплачених осіб, зокрема російськомовних, які мали намір провести акцію протесту.

Раніше приїзд президентки Молдови Маї Санду в Гагаузію на відкриття будівництва високовольтної лінії електропередачі Вулканешти – Кишинів зустріли протестами.

ЗМІ називали протестувальників прихильниками олігарха-втікача Ілана Шора, а відео з місця подій опублікував прихильник Шора із села Конгаз Іван Бессараб.

Раніше повідомляли, що депутати від визнаної неконституційною партії "Шор" збираються оскаржити результати місцевих виборів у Молдові, що проходили восени, після переможного для них рішення Конституційного суду.

Перед цим голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС. За його словами, головний актор, на якого ставить РФ, – угруповання Ілана Шора.