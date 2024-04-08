СМИ: Румыния запретила въезд 116 гражданам Молдовы, связанным с беглым олигархом Шором

Румыния запретила въезд 116 молдовским гражданам, которые должны были протестовать в Бухаресте на демонстрации, организованной и оплаченной беглым олигархом Иланом Шором в день, когда президент Молдовы Майя Санду участвовала в съезде Европейской народной партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ziarul de Gardă.

По данным издания, запрет ввела одна из структур Министерства внутренних дел Румынии. Эту информацию подтвердил и руководитель управления международного полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции (ГИП) Молдовы Виорел Центю.

"Группе молодых людей, близких к Шору, запретили въезд в Румынию компетентные органы этой страны. Запрет был наложен компетентными учреждениями этого государства", – отметил он.

Он не смог указать, на какой период был запрещен въезд. По его словам, это решение приняли после того, как пришли к выводу, что эти молодые люди представляют опасность для нацбезопасности Румынии.

"Более того, речь шла о Румынии, но если другие молодые люди или те же самые молодые люди представляют опасность для других европейских стран, то запрет будет применен, поскольку они непосредственно угрожают национальной безопасности любого государства", – добавил Центю.

Чиновник добавил, что "нам известно о 116 лицах", которым запретили въезд, но это число может измениться.

В марте глава ГИП Виорел Черняуцяну и глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин сообщили, что в Бухарест собиралась прибыть группа численностью около 200 проплаченных лиц, в том числе русскоязычных, которые намеревались провести акцию протеста.

Ранее приезд президента Молдовы Майи Санду в Гагаузию на открытие строительства высоковольтной линии электропередачи Вулканешты – Кишинев встретили протестами.

СМИ называли протестующих сторонниками беглого олигарха Илана Шора, а видео с места событий опубликовал сторонник Шора из села Конгаз Иван Бессараб.

Ранее сообщалось, что депутаты от признанной неконституционной партии "Шор" собираются обжаловать результаты местных выборов в Молдове, проходивших осенью, после победного для них решения Конституционного суда.

Перед этим глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС. По его словам, главный актер, на которого ставит РФ, – группировка Илана Шора.