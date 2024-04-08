Испанский суд вызвал лидера сепаратистов Каталонии для показаний по делу о терроризме

В понедельник Верховный суд Испании призвал бывшего президента Каталонии и лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона, который скрывается от правосудия, дать показания в качестве обвиняемого по делу о терроризме в связи с протестами, связанными с неудачным референдумом о независимости региона в 2017 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В заявлении суда говорится, что Пучдемон, депутат Европейского парламента, и каталонский региональный депутат Рубен Вагенсберг были вызваны для добровольных показаний в режиме видеоконференции из их резиденций за пределами Испании.

Суд назначил слушания на 17-21 июня, добавив, что точная дата будет согласована позже.

Верховный суд начал расследование против Пучдемона и Вагенсберга "за преступления терроризма" в связи с делом о подпольной группе под названием "Демократическое цунами", которая организовала протесты против заключения нескольких лидеров каталонских сепаратистов, причастных к незаконному референдуму о независимости в 2017 году.

Во время демонстраций тысячи протестующих заблокировали доступ к аэропорту Барселоны, вступив в столкновения с полицией и вызвав отмену многих рейсов.

61-летний Пучдемон сбежал в Бельгию после того, как возглавил кампанию за независимость в 2017 году, которая быстро провалилась, и до сих пор находится в розыске в Испании по обвинению в нецелевом использовании государственных средств.

Пучдемон объявил, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на региональных выборах в Каталонии 12 мая и может вернуться в Испанию, если будет иметь шанс быть переизбранным на должность регионального президента.

Ранее Junts заявила, что Пучдемон может баллотироваться как их кандидат благодаря законопроекту об амнистии, который выдвинула правительственная в Испании партия социалистов и который, как ожидается, вступит в силу в мае или июне.

Перед этим нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.

В то же время в конце февраля высший суд Испании объявил об открытии расследования против лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона по обвинениям в "терроризме" из-за его роли в протестах против осуждения сепаратистских лидеров.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.