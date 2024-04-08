У понеділок перша група німецьких військ прибула до Литви – це частина бригади, яка буде повністю розгорнута в країні протягом чотирьох років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Генерал-лейтенант Альфонс Майс, головнокомандувач німецькою армією, прибув разом з німецькими військовими у Вільнюс в понеділок.

"Я впевнений, що бригада не тільки зміцнить безпеку Литви, але й забезпечить хороші відносини між нашими країнами. Безпека Литви – це наша безпека", – сказав на пресконференції посол Німеччини в Литві Корнеліус Ціммерманн.

Німецькі війська прибули у Литву фото: міноборони литви

Міністерство оборони Литви заявило, що початковий командний елемент, який складатиметься з понад 20 військовослужбовців, оселиться у Вільнюсі і здійснюватиме нагляд за виконанням угоди про планування і відповідність вимогам військової інфраструктури.

Близько третини німецьких військовослужбовців, які будуть розміщені в Литві, можуть приїхати зі своїми сім'ями, заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

"Наші розрахунки показують можливість того, що близько третини німецьких військовослужбовців можуть бути зі своїми сім'ями. Ми готуємося до такого сценарію, і якщо він буде іншим, ми будемо готові і до цього", – сказав він.

Що стосується інфраструктури, Кащюнас сказав, що технічні потреби будуть зрозумілі до кінця року, як це передбачено дорожньою картою розгортання бригади, підписаною міністрами оборони Литви і Німеччини у 2023 році.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що повноцінне розгортання бригади завершиться до 2027 року.

А президенти Гітанас Науседа заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.