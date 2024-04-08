В понедельник первая группа немецких войск прибыла в Литву – это часть бригады, которая будет полностью развернута в стране в течение четырех лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Генерал-лейтенант Альфонс Майс, главнокомандующий немецкой армией, прибыл вместе с немецкими военными в Вильнюс в понедельник.

"Я уверен, что бригада не только укрепит безопасность Литвы, но и обеспечит хорошие отношения между нашими странами. Безопасность Литвы – это наша безопасность", – сказал на пресс-конференции посол Германии в Литве Корнелиус Циммерманн.

Немецкие войска прибыли в Литву фото: минобороны Литвы

Министерство обороны Литвы заявило, что начальный командный элемент, который будет состоять из более 20 военнослужащих, поселится в Вильнюсе и будет осуществлять надзор за выполнением соглашения о планировании и соответствие требованиям военной инфраструктуры.

Около трети немецких военнослужащих, которые будут размещены в Литве, могут приехать со своими семьями, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Наши расчеты показывают возможность того, что около трети немецких военнослужащих могут быть со своими семьями. Мы готовимся к такому сценарию, и если он будет другим, мы будем готовы и к этому", – сказал он.

Что касается инфраструктуры, Кащюнас сказал, что технические потребности будут понятны до конца года, как это предусмотрено дорожной картой развертывания бригады, подписанной министрами обороны Литвы и Германии в 2023 году.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что полноценное развертывание бригады завершится к 2027 году.

А президент Гитанас Науседа заявлял, что приветствовал бы ускорение размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.