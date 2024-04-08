"АдН" вирішила не карати свого члена, якого підозрюють у поширенні роспропаганди в ЄС

Керівництво ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" вирішило не застосовувати санкцій до свого члена Петра Бистроня, якого ЗМІ назвали причетним до російської операції впливу на вибори до Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Засідання федерального виконавчого комітету "АдН" відбулось 8 квітня й тривало трохи менше 20 хвилин. На ньому Бистроня питали, чи отримував він або його рідні сумнівні пожертви, що він категорично заперечив.

Зрештою, керівництво партії вирішило попросити Бистроня – який також є кандидатом на виборах до Європарламенту – викласти свої аргументи в письмовій формі. За даними Spiegel, керівний орган "АдН" дійшов висновку, що поки не може застосувати проти політика санкцій, окрім хіба заборони агітаційних виступів.

"Наразі Федеральний виконавчий комітет повинен припустити невинуватість пана Бистроня", – йдеться в заяві керівного органу "АдН".

Водночас, за інформацією Spiegel, в разі доведення вини ультраправого політика "Альтернатива для Німеччини" готова ініціювати процедуру його негайного виключення з партії.

Минулого місяця журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "АдН" і кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.

Про викриття мережі, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі, у березні оголосила Чехія. У цьому контексті Прага наклала санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.