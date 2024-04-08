"АдН" решила не наказывать своего члена, которого подозревают в распространении роспропаганды в ЕС

Руководство ультраправой партии "Альтернатива для Германии" решило не применять санкций к своему члену Петру Быстроню, которого СМИ назвали причастным к российской операции влияния на выборы в Европарламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Заседание федерального исполнительного комитета "АдН" состоялось 8 апреля и длилось чуть менее 20 минут. На нем Быстроня спрашивали, получал ли он или его родные сомнительные пожертвования, что он категорически отрицал.

В конце концов, руководство партии решило попросить Быстроня – который также является кандидатом на выборах в Европарламент – изложить свои аргументы в письменной форме. По данным Spiegel, руководящий орган "АдГ" пришел к выводу, что пока не может применить против политика санкций, кроме разве запрета агитационных выступлений.

"Сейчас Федеральный исполнительный комитет должен предположить невиновность господина Быстроня", – говорится в заявлении руководящего органа "АдГ".

В то же время, по информации Spiegel, в случае доказательства вины ультраправого политика "Альтернатива для Германии" готова инициировать процедуру его немедленного исключения из партии.

В прошлом месяце журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "АдГ" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил оспорить в суде эти обвинения.

О разоблачении сети, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе, в марте объявила Чехия. В этом контексте Прага наложила санкции против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.