В крупнейшем аэропорту Италии задержан член ИГИЛ

Активного члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) задержали в понедельник в римском аэропорту Фьюмичино – Международном аэропорту имени Леонардо да Винчи, крупнейшем в Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское агентство ANSA.

Задержанный – 32-летний гражданин Таджикистана. На него был выдан международный ордер на арест за то, что он присоединился к рядам "Исламского государства" и уехал в Сирию воевать в 2014 году, сообщила полиция.

Мужчину признали "активным членом террористической организации ИГИЛ".

ФОТО: ANSA

Задержанный имел многочисленные псевдонимы с разными национальностями и датами рождения, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана и Украины. Он приземлился в аэропорту Фьюмичино рейсом из Эйндховена в 11:45.

После недавнего теракта под Москвой на Западе акцентировали внимание на том, что угроза терактов от террористической группировки ИГИЛ сохраняется. Об этом заявил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во Франции после теракта в России было объявлено о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что филиал группировки "Исламское государство", взявший ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall, предпринял несколько попыток атак на территории Франции.