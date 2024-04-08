На Ейфелевій вежі встановлять гігантські олімпійські кільця

Олімпійські кільця будуть встановлені на Ейфелевій вежі під час проведення Олімпіади в Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Le Parisien.

Під час проведення кожних Олімпійських ігор п’ять гігантських кілець розміщують на символічному місці в місті-організаторі. У Парижі вони будуть встановлені на Ейфелевій вежі.

П'ять переплетених кілець – синє, жовте, чорне, зелене і червоне, що символізують 5 континентів-учасниць – розмістять між першим і другим поверхами вежі.

Кільця будуть встановлені на стороні вежі, що виходить на річку Сена.

Ейфелева вежа є однією із найвідоміших і найвпізнаваніших туристичних пам’яток Парижа, тисячі людей щодня приходять, щоб зробити фотографії біля її підніжжя.

Олімпіада розпочнеться 26 липня безпрецедентною церемонією відкриття на Сені. Команди мають пропливти річкою на флотилії човнів перед 500 тисячами глядачів. Олімпійський вогонь горітиме в садах Тюїльрі, неподалік від Лувру.

На час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа.

А французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.