На Эйфелевой башне установят гигантские олимпийские кольца

Олимпийские кольца будут установлены на Эйфелевой башне во время Олимпиады в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Le Parisien.

Во время проведения каждых Олимпийских игр пять гигантских колец размещают на символическом месте в городе-организаторе. В Париже они будут установлены на Эйфелевой башне.

Пять переплетенных колец – синее, желтое, черное, зеленое и красное, символизирующие 5 континентов-участниц – разместят между первым и вторым этажами башни.

Кольца будут установлены на стороне башни, выходящей на реку Сена.

Эйфелева башня является одной из самых известных и узнаваемых достопримечательностей Парижа, тысячи людей ежедневно приходят, чтобы сделать фотографии у ее подножия.

Олимпиада начнётся 26 июля беспрецедентной церемонией открытия на Сене. Команды должны проплыть по реке на флотилии лодок перед 500 тысячами зрителей. Олимпийский огонь будет гореть в садах Тюильри, недалеко от Лувра.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.

А французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, живущих рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.