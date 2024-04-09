В Италии ликвидировали подконтрольную мафии сеть фальшивомонетчиков

Итальянская полиция заявила, что ликвидировала сеть фальшивомонетчиков в южном городе Неаполь, арестовав около 60 человек; их подозревают в производстве и продаже банкнот, которые затем переправляли во Францию, Испанию и Грецию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Группа, подконтрольная клану Маццарелла, который относится к неаполитанской мафии Каморра, изготовила около 6 млн евро купюрами номиналом 20, 50 и 100 евро, говорится в заявлении правоохранителей.

По данным полиции, фальшивомонетчики работали по стандартному графику: с 9:00 до 17:00 в течение недели и до 13:00 в воскресенье. Правоохранители утверждают, что банкноты расфасовывали по их качеству в зависимости от текстуры и цвета.

Купюры номиналом 50 евро получили название "Марадонас", в честь легендарного аргентинского футболиста и иконы Неаполя, чемпиона Италии в составе местного клуба "Наполи" Диего Марадоны, а также "Пелес", в честь другой покойной легенды футбола из Бразилии.

Среди арестованных – семь человек, задержанных в неаполитанской квартире, которую использовали одновременно как производственную студию и магазин.

Среди них оказались трое французских покупателей, которые только что приобрели фальшивые деньги и готовились вернуться на родину, говорится в сообщении полиции.

Клан Маццарелла известен своей причастностью к фальшивомонетничеству в Неаполе, который уже давно окрестили столицей фальшивых купюр.

В начале марта сообщалось, что полиция Испании, Италии и Греции ликвидировала преступную организацию, которая изготовила и распространила фальшивых банкнот номиналом в 100 евро на сумму более миллиона евро. По данным полиции, банда распространяла банкноты в Италии, Франции, Греции и Испании.

Ранее стало известно, что в прошлом году в Германии было изъято из обращения значительно больше фальшивых купюр евро: их количество увеличилось на 28,2% до 56 600 штук по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в 2020 году на юге Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, дети во время игры обнаружили в ручье монеты номиналом 2 евро, которые, как впоследствии выяснилось, оказались фальшивыми.