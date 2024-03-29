Бос італійської мафії після 26 років за ґратами пішов на угоду з поліцією

Один із засновників мафіозного клану Казалезі, що діяв у Неаполі, 70-річний Франческо Ск’явоне вирішив піти на співпрацю з поліцією після того, як 26 років відсидів за ґратами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Ск'явоне – один із найвідоміших представників мафіозного синдикату Каморра, який своїм корінням сягає ХІХ століття – був арештований у липні 1998 року у своєму бункері. У 2008 році йому присудили довічне ув'язнення.

Франческо Ск'явоне, архівне фото Фото: AFP

Кілька днів тому представники Національного управління по боротьбі з мафією запропонували родичам Ск’явоне долучитись до програми захисту на випадок, якщо їм будуть мститись.

Про причини співпраці 70-річного боса мафії з полцією не повідомляється. Але відомо, що кілька років він хворіє на рак.

Раніше зі слідством погодились співпрацювати двоє синів Франческо Ск'явоне – Нікола та Вальтер.

Італійські правоохоронці регулярно проводять масштабні операції проти мафіозних угруповань по всій країні, зокрема й синдикату Каморра.

Минулого року поліція завдяки собаці впіймала боса клану неаполітанської мафії Каморра Луїджі Каччапуоті.

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