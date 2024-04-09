У Бундестазі запропонували купувати у США необхідну зброю і передавати Україні

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот не вважає, що Україна вже програла війну з Росією, і пропонує купувати у США необхідну для Києва зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"Звичайно, Україна не програла війну. Але вона програла б війну, якби ми не продовжували підтримувати Україну всім необхідним", – сказав Рот.

"І стало зрозуміло, особливо в останні кілька днів і тижнів, що Росія робить ставку на руйнування, а не на дипломатію. Росія хоче знищити цю країну, і те, що ми бачили в Маріуполі – це те, що ми зараз бачимо в Харкові", – продовжує політик СДПН, до якої належить і німецький канцлер Олаф Шольц.

Він нагадав, що з осені минулого року українці марно чекають мільярдної допомоги від США.

"Тому я закликаю всіх нас в Європі знайти прагматичні та швидкі рішення. І якщо Україна потребує більше протиповітряної оборони, то ми повинні самі подивитися на наші власні арсенали. Наприклад, що ми як європейці ще можемо надати в плані Patriot?

І якщо потрібно, ми повинні купувати те, що потрібно Україні, в США і швидко надавати це Україні", – заявив Рот.

Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.

Як заявив у четвер генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.

У тому числі відомо, що американський держсекретар вжив негайних дій після запиту України на додаткові Patriot.