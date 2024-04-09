В Бундестаге предложили покупать у США необходимое оружие и передавать Украине

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот не считает, что Украина уже проиграла войну с Россией, и предлагает покупать у США необходимое для Киева оружие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"Конечно, Украина не проиграла войну. Но она проиграла бы войну, если бы мы не продолжали поддерживать Украину всем необходимым", – сказал Рот.

"И стало понятно, особенно в последние несколько дней и недель, что Россия делает ставку на разрушение, а не на дипломатию. Россия хочет уничтожить эту страну, и то, что мы видели в Мариуполе – это то, что мы сейчас видим в Харькове", – продолжает политик СДПГ, к которой принадлежит и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Он напомнил, что с осени прошлого года украинцы тщетно ждут миллиардной помощи от США.

"Поэтому я призываю всех нас в Европе найти прагматичные и быстрые решения. И если Украина нуждается в большем количестве противовоздушной обороны, то мы должны сами посмотреть на наши собственные арсеналы. Например, что мы как европейцы еще можем предоставить в плане Patriot?

И если нужно, мы должны покупать то, что нужно Украине, в США и быстро предоставлять это Украине", – заявил Рот.

Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил в четверг генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины. В том числе известно, что американский министр предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.