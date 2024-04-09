Боррель: Над Европой нависает война, мы не можем отрицать реальность

Полномасштабный конфликт в Европе больше не является фантазией, поэтому европейцы должны найти новые способы, чтобы профинансировать подготовку к потенциально более широкой войне на континенте.

Об этом во вторник предупредил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, его цитирует издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

Комментарии Борреля появились после того, как несколько европейских военных и политических лидеров недавно предупредили, что Россия потенциально может разжечь конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие.

"Над нами, несомненно, нависает война... и обычная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией", – сказал Боррель в речи на экономическом форуме в Брюсселе.

Он добавил, что Россия угрожает Европе своей войной в Украине и гибридными атаками на страны ЕС.

"Она (война) начнется не завтра, но мы не можем отрицать реальность", – сказал Боррель в своих наиболее откровенных комментариях на сегодня. Он призвал к поиску новых путей увеличения инвестиций в оборону.

"Нам нужен новый механизм межправительственного финансирования... который можно сравнить с тем, что мы создали во время финансового кризиса", – отметил Боррель.

Главный дипломат ЕС также упомянул о все большем страхе среди европейцев из-за возможного возвращения к власти бывшего президента США Дональда Трампа, который угрожал не защищать тех союзников НАТО в Европе, которые не тратят достаточно на оборону.

"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть открытым не все время. Возможно, в зависимости от того, кто руководит Вашингтоном, мы не можем полагаться на защиту Америки", – сказал Боррель.

Напомним, в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что действия Москвы в последние недели свидетельствуют о том, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.