Во Франции законом запретили жалобы на шум от коров и петухов в сельской местности

Во Франции кукареканье петухов, мычание коров, звук тракторов или запах навоза в сельской местности больше не будут основаниями для жалоб в суд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Французский парламент принял закон, призванный положить конец сотням жалоб на шум, которые ежегодно подают недовольные соседи, в основном новоселы из городов, которые ищут тишины и покоя в сельской местности.

"Те, кто переезжает в сельскую местность, не могут требовать от крестьян, которые их кормят, изменить свой образ жизни", – заявил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти в прошлом году, когда закон был внесен на рассмотрение парламента.

Когда в марте на ежегодном сельскохозяйственном салоне обсуждали этот вопрос, он добавил, что это "сюрреалистично, что суды забиты ... спорами о том, мычат ли коровы ночью. Что нужно сделать? Усыпить их? Если тебе не нравится село, ты остаешься в городе, а если ты едешь в село, ты приспосабливаешься к селу, какое оно уже есть".

Отныне люди, которые решили жить вблизи, рядом или над существующей фермой, магазином, баром или рестораном, не могут жаловаться на шум или другие неудобства.

Поздравляя депутатов с тем, что они проголосовали закон в понедельник, Дюпон-Моретти добавил, что он определит "контуры знаменитого искусства vivre-ensemble [жить вместе], которое уважает каждого".

Николь Ле Пей, депутат от правящей центристской партии "Возрождение", которая стояла за принятием закона, отметила: "Это не пустой чек для всех нарушений общественного спокойствия, а мера, основанная на здравом смысле".

Шум животных является постоянной причиной сельских стычек во Франции и часто рассматривается как символ столкновения между сельскими жителями, которые издавна держат животных или звонят в церковные колокола, и привилегированными приезжими из городских районов Франции.

Французские судьи видели, как через их суды прошло немало жалобщиков, включая соседей, которых раздражал шумный петух Морис, переживший судебную попытку заставить его замолчать в 2019 году. Утки, гуси, коровы и даже цикады сталкивались с попытками заставить их замолчать. В мае прошлого года жандармы появились в доме 92-летней Колетт Ферри, чтобы изъять трех лягушек из ее садового пруда после жалоб соседей.

Однако не все были согласны с новым законодательством. Депутат-социалист Жерар Лесель отверг то, что он назвал "многословным законом ... который не делает ничего, кроме как вводит принципы, которые уже установлены и применяются".

В частности, в 2021 году во Франции уже приняли закон о "сенсорном наследии" сельской местности, который защищает всех шумных домашних животных от посягательств тех, кто ищет в деревне тишины и покоя.