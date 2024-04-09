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Крупнейшая партия Швейцарии требует выхода из Совета Европы после решения по климатическому иску

Новости — Вторник, 9 апреля 2024, 17:46 — Олег Павлюк

Ультраправая Швейцарская народная партия, имеющая наибольшее парламентское представительство в стране, призвала власти выйти из Совета Европы после того, как Европейский суд по правам человека удовлетворил "климатический иск" швейцарских активисток против государства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении партии.

По мнению представителей партии, судьи ЕСПЧ своим решением по "климатическому делу" "превратили себя в марионеток активистов и теперь окончательно потеряли доверие к себе", а их "наглое вмешательство" в политику Швейцарии является "неприемлемым для суверенной страны".

В партии подчеркнули, что на Швейцарию сейчас приходится меньше всего парниковых газов на единицу добавленной стоимости среди развитых стран.

"Учитывая такие политические решения, вынесенные таким расширенным судом, Швейцарская народная партия призывает к выходу Швейцарии из Совета Европы и возобновлению дискуссии о верховенстве национального законодательства над такими политическими решениями", – говорится в сообщении.

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Из заявления партии следует, что такой шаг должен одобрить Федеральный совет Швейцарии.

Как стало известно ранее во вторник, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск, который подало швейцарское объединение женщин в возрасте от 70 лет. В нем истицы доказывали, что климатические изменения особенно затрагивают права и интересы их возрастной группы из-за рисков для здоровья и жизни, а Швейцария делает недостаточно для противодействия изменениям климата.

Суд определил, что Швейцария недостаточно выполнила свои обязательства по конвенции по противодействию изменениям климата в том, что касалось введения определенных регуляторных требований и достижения установленных целей сокращения выбросов.

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Швейцария ЕСПЧ