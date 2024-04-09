Бербок пообіцяла Молдові підтримку на шляху до ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила Молдову в незмінній підтримці з боку Берліна, зокрема в питанні євроінтеграції, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, Бербок сказала з нагоди візиту до Німеччини голови молдовського МЗС Міхая Попшоя.

Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини наголосила, що вступ Молдови до ЄС "є геополітичною необхідністю і наслідком агресивної війни Росії".

Вона підкреслила, що Молдова, яка перебуває під гібридною загрозою з боку Росії, наприклад через дезінформацію, вже провела важливі реформи як кандидат на вступ до ЄС у більш ніж складних умовах.

"Тепер нам потрібно зберегти цей імпульс і продовжувати йти цим шляхом реформ, особливо у сфері правосуддя", – додала Бербок, застерігши, що Росія "зробить усе можливе, щоб розділити" молдовське суспільство й поширювати пропаганду.

Голова МЗС Молдови своєю чергою запевнив, що його країна досягає прогресу в реформах і боротьбі з корупцією, а всі молдовські громадяни "бачать себе громадянами Європейського Союзу", незважаючи на те, що Кремль "використовує всі інструменти гібридної війни, щоб вбити клин між нами".

Молдова, як відомо, сподівається розпочати переговори щодо вступу в Євросоюз до кінця червня цього року.

Українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.