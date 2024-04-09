Бербок пообещала Молдове поддержку на пути в ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила Молдову в неизменной поддержке со стороны Берлина, в частности в вопросе евроинтеграции, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, Бербок сказала по случаю визита в Германию главы молдовского МИД Михая Попшоя.

Глава внешнеполитического ведомства Германии отметила, что вступление Молдовы в ЕС "является геополитической необходимостью и следствием агрессивной войны России".

Она подчеркнула, что Молдова, которая находится под гибридной угрозой со стороны России, например через дезинформацию, уже провела важные реформы как кандидат на вступление в ЕС в более чем сложных условиях.

"Теперь нам нужно сохранить этот импульс и продолжать идти по этому пути реформ, особенно в сфере правосудия", – добавила Бербок, предостерегая, что Россия "сделает все возможное, чтобы разделить" молдовское общество и распространять пропаганду.

Глава МИД Молдовы в свою очередь заверил, что его страна достигает прогресса в реформах и борьбе с коррупцией, а все молдовские граждане "видят себя гражданами Европейского Союза", несмотря на то, что Кремль "использует все инструменты гибридной войны, чтобы вбить клин между нами".

Молдова, как известно, надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз до конца июня этого года.

Украинская сторона и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгию и начнется полугодовое председательство Венгрии.