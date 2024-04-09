Прокуратура Варшавы обвинила 34-летнего украинца в тройном убийстве

Прокуратура Варшавы предъявила обвинение украинцу в убийстве после того, как в одном из районов Варшавы обнаружили тела четырех человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

Прокуратура обвинила 34-летнего гражданина Украины Андрея С. в убийстве трех человек. Всего по делу будут задержаны шесть человек.

"Андрей С., 34-летнему гражданину Украины, инкриминировали три убийства. Пятерым людям объявили обвинения по несообщению о преступлении. Против всех поданы ходатайство об их временном аресте",–– сообщил изданию Шимон Банна, спикер окружной прокуратуры в Варшаве.

Дело касается обнаружения тел четырех мужчин в пустующем многоквартирном доме в варшавском районе Воля.

Первые два тела нашли в воскресенье под кучей мусора и одеял в комнате на одном из этажей. В понедельник в подвале дома обнаружили еще два тела.

У четвертого погибшего на шее были следы вроде бы от повешения, поэтому на этом этапе следователи не уверены, могли ли к его смерти быть причастны другие люди, выяснило издание из собственных источников. Все тела значительно разложились.

Полиция задержала всего семь человек в связи с делом. Среди них как мужчины, так и женщины. Некоторые из них – украинское происхождение.

В одной из комнат обнаружили следы крови и следователи установят, принадлежит ли кровь кому-нибудь из погибших. Еще в одной комнате обнаружили следы, указывающие на то, что там могла произойти драка.

Ссора из-за женщины является одним из вероятных мотивов убийств, сообщает TVP Info.

По данным следствия, гибель этих людей произошла в период с января по апрель этого года.

Сообщалось также, что речь может идти о конфликте между польскими и украинскими бездомными.