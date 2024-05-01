Британскому полицейскому предъявили обвинение за поддержку ХАМАС в WhatsApp
В Британии полицейскому предъявили обвинение в террористическом преступлении за публикацию изображения в поддержку ХАМАС – группировки, запрещенной в стране как террористическая организация.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
26-летний Мохаммед Адил из Брэдфорда на севере Англии был арестован в ноябре прошлого года.
Ему предъявили обвинения после расследования, проведенного британскими контртеррористическими службами, сообщила контртеррористическая полиция.
Полицейский надзорный орган, Независимый офис по вопросам поведения полиции (IOPC), заявил, что расследование было сосредоточено на сообщениях, распространенных в WhatsApp. Орган пришел к выводу, что дело следует передать прокуратуре.
"В понедельник 26-летнему констеблю Мохаммеду Адилу было предъявлено обвинение по двум пунктам из-за публикации изображения в поддержку запрещенной организации, в частности ХАМАС, что противоречит статье 13 Закона о терроризме", – говорится в заявлении IOPC.
Преступления, как утверждают, произошли в октябре и ноябре 2023 года.
Адил был отстранен от работы в полиции Западного Йоркшира и в четверг должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом Лондона.
После нападений ХАМАС на Израиль 7 октября полиция Британии арестовала и предъявила обвинения нескольким участникам пропалестинских протестов в Лондоне за демонстрацию поддержки группировки.
В Лондоне в прошлом году проходили многочисленные пропалестинские митинги с призывом к прекращению огня в Секторе Газа.