Британскому полицейскому предъявили обвинение за поддержку ХАМАС в WhatsApp

В Британии полицейскому предъявили обвинение в террористическом преступлении за публикацию изображения в поддержку ХАМАС – группировки, запрещенной в стране как террористическая организация.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

26-летний Мохаммед Адил из Брэдфорда на севере Англии был арестован в ноябре прошлого года.

Ему предъявили обвинения после расследования, проведенного британскими контртеррористическими службами, сообщила контртеррористическая полиция.

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Полицейский надзорный орган, Независимый офис по вопросам поведения полиции (IOPC), заявил, что расследование было сосредоточено на сообщениях, распространенных в WhatsApp. Орган пришел к выводу, что дело следует передать прокуратуре.

"В понедельник 26-летнему констеблю Мохаммеду Адилу было предъявлено обвинение по двум пунктам из-за публикации изображения в поддержку запрещенной организации, в частности ХАМАС, что противоречит статье 13 Закона о терроризме", – говорится в заявлении IOPC.

Преступления, как утверждают, произошли в октябре и ноябре 2023 года.

Адил был отстранен от работы в полиции Западного Йоркшира и в четверг должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом Лондона.

После нападений ХАМАС на Израиль 7 октября полиция Британии арестовала и предъявила обвинения нескольким участникам пропалестинских протестов в Лондоне за демонстрацию поддержки группировки.

В Лондоне в прошлом году проходили многочисленные пропалестинские митинги с призывом к прекращению огня в Секторе Газа.