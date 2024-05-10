Германия выделит 45 млн евро Украине для восстановления энергетики
Германия предоставит грант на 45 миллионов евро для скорейшего восстановления энергетики Украины после российских атак.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство энергетики Украины.
Соглашение о предоставлении гранта подписали в Минэнерго во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце.
Соответствующий документ подписал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и руководство Немецкого банка развития KfW для финансирования проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии", говорится в пресс-релизе.
По словам Галущенко, очень важным для Киева является то, что средства могут быть направлены на различные направления для восстановления и усиления устойчивости объектов системы передачи, которые находятся под ударами РФ.
Кроме того, за эти деньги планируют закупить оборудование для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго".
Галущенко поблагодарил правительство Германии и Немецкий банк развития KfW за политическую поддержку и финансовую помощь как со стороны государства, так и общественных организаций и бизнеса для оперативного восстановления поврежденных или разрушенных объектов критической энергетической инфраструктуры.
Всего за время российской военной агрессии НЭК "Укрэнерго" привлек более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии благодаря поддержке Немецкого банка развития KfW.
В свою очередь Шульце подчеркнула, что Берлин готов и в дальнейшем поддерживать Киев в противостоянии агрессии Москвы, и указала, что РФ не должна достичь своей цели, в частности благодаря поддержке Украины со стороны партнеров.
Накануне сообщалось, что Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 23 миллиона евро.
Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон назвала "чудом" работу украинских инженеров, которые обеспечивают украинцам доступ к электроэнергии.
Недавно Литва сообщила, что передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.
Перед этим Соединенные Штаты передали ряду украинских регионов еще более сотни генераторов и 13 единиц техники для служб чрезвычайных ситуаций.