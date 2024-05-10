В Берлине на акциях к 9 мая задержали 10 человек

Несколько сотен человек пришли к советским мемориалам в Тиргартене и Трептов-парке в столице Германии Берлине на акции к 9 мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Полиция, которая проверяла посетителей на входах на наличие запрещенной символики и предметов, в частности российской символики, арестовала 10 человек.

Через Берлин к мемориалу Трептов-парка проехала группа пропутинских байкеров "Ночные волки", которую встретила полиция.

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Правоохранители обыскали каждого участника группы, после чего провели ее отдельно от других посетителей к советскому мемориалу, где байкеры возложили венок из красных гвоздик и позировали со своими плакатами.

По данным Bild, некоторые посетители смогли пронести на территорию мемориала георгиевские ленты. Кроме того, некоторые из них оскорбляли полицейских.

Последний генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии в ГДР Эгон Кренц также пришел к мемориалу.

Ранее власти немецкой столицы Берлина в этом году запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий к 9 мая.

Накануне в Латвии в течение дня 9 мая Госполиция задержала шесть человек, начала несколько административных и один уголовный процесс.

Перед этим в эстонском городе Нарва правоохранители задержали мужчину, который нацепил георгиевскую ленту.

Напомним, на стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, 9 мая повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").