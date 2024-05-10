Левые радикалы говорят о причастности к инциденту с депутатами от "АдГ" в Штутгарте

Ультралевая группа взяла на себя ответственность за инцидент возле парламента земли Баден-Вюртемберг, в результате которого пострадали двое членов ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Антифашистский альянс Штутгарта назвал инцидент "креативной подрывной акцией" и заявил, что столкновение произошло "между службой безопасности и депутатами "АдГ".

Группа не отреагировала на обвинения полиции в том, что ее члены напали на депутатов "АдГ".

Реклама:

Полиция заявила, что в среду несколько антифа-активистов держали баннер прямо перед агитационным стендом "АдН", чтобы заблокировать его.

По данным правоохранителей, двое депутатов от "АдН", а также другие члены партии подверглись физическому и словесному нападению со стороны протестующих.

Оба депутата получили легкие телесные повреждения, но не нуждались в медицинской помощи.

Один из депутатов, Ганс-Юрген Госснер, позже рассказал, что женщина ударила его в шею и пыталась выбить из рук мобильный телефон.

В среду полиция задержала двух женщин в связи с этим инцидентом, и их причастность расследуется.

Однако в своем заявлении, обнародованном в четверг, группа "Антифа" утверждает, что в Интернете об инциденте была распространена "абсолютно ложная картина".

Группа заявила, что ее целью является лишь борьба с "АдН" за публичное пространство, в том числе путем громких протестов и блокированием ее агитационных стендов.

Левые активисты утверждали, что во время инцидента они подверглись преследованиям как со стороны охраны, так и со стороны членов "АдГ".

Недавно в Германии установили трех человек, которые вероятно были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.

Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.

Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.

Одна из членов СДПГ подверглась нападению в библиотеке.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.