В Литве оштрафовали компанию за покупку товаров у подсанкционных фирм РФ

Таможня Литвы на 329 944 евро оштрафовала литовскую компанию, которая покупала товары у российских фирм, попавших под международные санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Соответствующий протокол на компанию, чье название не указывается, оформили во вторник. По словами таможни, подобную меру применили впервые.

Отмечается, что компания, которая зарегистрирована в Литве, импортировала товары российских компаний "Нижнекамсктехуглерод" и "Нижнекамскнефтехим", против которых действуют санкции.

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Недавно Сейм Литвы на год продлил национальные санкции против граждан России и Беларуси, отклонив предложения ввести дополнительные ограничения к действующим правилам.

Правительство Литвы еще в феврале предложило продлить ограничительные меры для россиян и белорусов еще на год, поскольку полномасштабная война, начатая Россией против Украины 24 февраля 2022 года, продолжается, а причины, по которым закон был принят в прошлом году, никуда не исчезли.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа хочет, чтобы в четырнадцатый пакет санкций против России были включены госкорпорация "Росатом", а также алюминий и больше российских банков.

Напомним, в прошлом году Таможенная служба Литвы заявила, что полностью ликвидировала импорт российской и белорусской древесины и лесопродукции, который происходил в обход санкций из Казахстана и Кыргызстана.