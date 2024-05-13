На выборах в Каталонии сепаратистские силы потеряли большинство

На региональных выборах в испанской Каталонии четыре партии, выступающие за отделение автономии, рискуют потерять власть, тогда как Социалистическая партия показала свой лучший результат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Согласно почти завершенным подсчетом бюллетеней, сепаратистские силы получить 61 место. Это меньше ключевой цифры в 68 мест, необходимых для большинства в региональном парламенте.

Социалисты во главе с бывшим министром здравоохранения Испании Сальвадором Ильей получили лучший результат на выборах в Каталонии, получив 42 места, по сравнению с 33 в 2021 году.

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"Каталония решила открыть новую эру. Каталонские избиратели решили, что Социалистическая партия возглавит эту новую эру, и я намерен стать следующим главой Каталонии", – сказал Илья.

Как отмечает агентство, социалистам нужно будет заручиться поддержкой других партий, чтобы Илья смог возглавить региональное правительство. Достижение договоренностей в ближайшие дни, возможно, недели, будет ключевым для его формирования.

Сепаратистское движение "Вместе за Каталонию" (Junts), которое возглавляет Карлес Пучдемон, получил 35 мест, по сравнению с 32 местами три года назад.

"Возглавляемая мной сила получила хороший результат, мы являемся единственной силой, выступающей за независимость, которая увеличила количество голосов и мест, и мы берем на себя ответственность, которая из этого следует. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать потери других сепаратистских партий", – сказал Пучдемон.

Теперь единственный способ, которым Пучдемон может удержать сепаратистов в правительстве, будет зависеть от призрачной возможности соглашения с премьер-министром Испании Педро Санчесом, которое будет гарантировать поддержку сепаратистами его национального правительства в Мадриде в обмен на то, что Илья ответит тем же сепаратистам в Барселоне.

Республиканская левая партия Каталонии действующего регионального президента Пере Арагонеса получила 20 мест, тогда как после прошлых выборов у нее было 33 места.

Народная партия, которая является крупнейшей партией в национальном парламенте Испании, где она возглавляет оппозицию, с трех мест поднялась до 15.

Ультраправая испанская ультранационалистическая партия Vox сохранила свои 11 мест, тогда как ультралевая партия Cup, выступающая за отделение, смогла сохранить четыре своих кресла из девяти.

Новая ультраправая партия "Каталонский альянс", выступающая против нелегальной иммиграции, а также против испанского государства, впервые войдет в парламент с двумя местами.

Более 3,1 миллиона человек приняли участие в голосовании, явка составила 57%.

Последние опросы свидетельствуют, что сейчас больше всего каталонцев беспокоит не независимость, а разрушительная засуха.

По данным опроса, 50% каталонцев выступают против независимости, тогда как 42% – за, то есть поддержка независимости упала до уровня 2012 года.

Когда Пучдемон ушел в 2017 году, 49% выступали за независимость, а 43% были против.

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