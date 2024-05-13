Франція оголосила про залучення 15 млрд євро іноземних інвестицій

Офіс президента Франції заявив, що цьогорічний захід "Обирай Францію" – щорічний саміт, спрямований на залучення іноземних інвестицій до країни, – принесе 15 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Париж заявив, що іноземні інвестиції на загальну суму 15 млрд євро надійшли від 56 різних бізнес-проєктів, де ключовими секторами для інвестицій є технології, штучний інтелект та фінанси.

Ця сума є більшою порівняно з минулорічним самітом, який приніс Франції 13 млрд євро іноземних інвестицій.

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Саміт має на меті покращити репутацію Парижа як провідного європейського бізнес-центру, оскільки Франція – друга за величиною економіка єврозони – стикається з проблемами, пов'язаними з бюджетним дефіцитом та млявим економічним зростанням у першому кварталі 2024 року.

Корпорація Microsoft заявила, що інвестує у країну 4 млрд євро, водночас раніше Франція заявила, що компанія Amazon оголосить на заході про інвестиції в розмірі 1,2 млрд євро.

Медичний гігант Pfizer та компанія AstraZeneca також оголосили про інвестиції на загальну суму близько 1 млрд доларів.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон розповів деталі свого плану щодо підвищення народжуваності у Франції, який анонсував ще у січні.

Статистика 2023 року показала, що народжуваність у Франції впала до мінімуму з часів Другої світової війни.

Схожа тенденція спостерігається у Німеччині, але в цілому населення зростає за рахунок імміграції.