Франция объявила о привлечении 15 млрд евро иностранных инвестиций

Офис президента Франции заявил, что мероприятие "Выбирай Францию" – ежегодный саммит, направленный на привлечение иностранных инвестиций в страну – принесет 15 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Париж заявил, что иностранные инвестиции на общую сумму 15 млрд евро поступили от 56 различных бизнес-проектов, где ключевыми секторами для инвестиций являются технологии, искусственный интеллект и финансы.

Эта сумма больше по сравнению с прошлогодним саммитом, который принес Франции 13 млрд евро иностранных инвестиций.

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Саммит имеет цель улучшить репутацию Парижа как ведущего европейского бизнес-центра, поскольку Франция – вторая по величине экономика еврозоны – сталкивается с проблемами, связанными с бюджетным дефицитом и вялым экономическим ростом в первом квартале 2024 года.

Корпорация Microsoft заявила, что инвестирует в страну 4 млрд евро, в то же время ранее Франция заявила, что компания Amazon объявит на мероприятии об инвестициях в размере 1,2 млрд евро.

Медицинский гигант Pfizer и компания AstraZeneca также объявили об инвестициях на общую сумму около 1 млрд долларов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал детали своего плана по повышению рождаемости во Франции, который анонсировал еще в январе.

Статистика 2023 года показала, что рождаемость во Франции упала до минимума со времен Второй мировой войны.

Подобная тенденция наблюдается в Германии, но в целом население растет за счет иммиграции.